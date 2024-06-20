В Татарстане одобрен законопроект об ограничении времени и места продажи алкоголя

Законопроект, ограничивающий время и места продажи алкоголя на территории Татарстана, одобрен Экспертным советом Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Документом предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции в общепите, расположенном в многоквартирных домах. Продажа алкоголя в таких местах будет разрешена только с 10.00 до 22.00.

Предлагаемое проектом закона ограничение времени продажи алкогольной продукции не будет распространяться на рестораны, бары, кафе и буфеты. Таким образом, новые правила коснутся 186 заведений в Казани и 59 по всему Татарстану.

«Как было отмечено на заседании (Экспертного совета – прим. Т-и.), законопроект направлен на снижение уровня преступности и предусматривает повышение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, на первых этажах которых расположены заведения общепита, где продают алкоголь», – пояснили в Минюсте РТ.

Указанные ограничения вступят в силу 1 марта 2025 года после принятия законопроекта в Госсовете РТ.