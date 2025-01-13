В Татарстане очистная компания выплатит более 8 млн рублей за сброс сточных вод

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

ООО «Чистые воды» выплатит 8 млн 53 тыс. рублей за вред, нанесенный реке Каменка в Высокогорском районе Татарстана сбросом сточных вод. Такое решение принял арбитражный суд, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Летом 2023 года в министерство поступили жалобы на сброс сточных вод в реку Каменка в Высокогорском районе республики, около садового некоммерческого товарищества «Малиновый овраг». Инспекторы Центрального управления ведомства отобрали пробы природной и сточной воды. В ходе исследований были выявлены превышения предельно допустимых концентраций по ионам аммония и фенолу.

Минэкологии Татарстана обратилось в Арбитражный суд РТ с иском о возмещении вреда, он был удовлетворен. Но после этого ООО «Чистые воды» направило в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу. Суд ее не поддержал и согласился с позицией министерства. Сумма будет принудительно взыскана с компании-нарушителя.

Ранее Министерство экологии РТ уже неоднократно обращалось с судебными исками о возмещении вреда в отношении ООО «Чистые воды» по фактам сброса сточных вод, подчеркнули в пресс-службе ведомства.