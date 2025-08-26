news_header_top
Общество 26 августа 2025 17:52

В Татарстане очистили 32 км реки Казанки в рамках проекта «Свободный ток»

Фото предоставлено Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

В Республике Татарстан продолжается третий этап пилотного проекта Министерства экологии РТ и Татарстанского отделения Русского географического общества «Свободный ток», который направлен на экологическую реабилитацию реки Казанки. Он реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии РТ.

Сегодня в Бирюлинском сельском поселении Высокогорского района прошел экологический сплав с участием журналистов, волонтеров и инструкторов клуба «Kazan Kayak». Участники акции очистили береговую линию и собрали мусор с поверхности воды. За несколько часов удалось наполнить шесть мешков отходов.

Фото предоставлено Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Перед началом мероприятия волонтеры прошли инструктаж по технике безопасности. Многие впервые отправились на каяках, но быстро освоились и активно помогали в уборке.

Проект «Свободный ток» стартовал в 2023 году. За это время удалось пройти 32 км реки, разобрать 69 завалов из поваленных деревьев, собрать более 900 мешков мусора с берегов Казанки и извлечь из воды около 5 тыс. кубометров древесины.

Только в 2025 году собрано уже около 100 мешков отходов и устранено 14 завалов. Работы по расчистке реки и проверке очищенных участков продолжаются.

