В Татарстане оцифровано 11,9% архивных документов

В Госархиве Татарстана на данный момент хранится более 7 млн документов – оцифровано из них 11,9%. Об этом в ходе пресс-тура по ведомству сообщила председатель Госкомитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Необходимости в оцифровке всех этих миллионов нет, потому что большая часть документов никогда нигде не востребована. Только 12,4% от общего объема фонда нам нужно оцифровать», – сказала она.

Оцифровку документов доверяют специалистам на аутсорсе. Габдрахманова предположила, что к следующему году масштабная электронная конвертация прекратится. На случай, если какие-то отдельные бумаги будут пропущены, в Госархиве есть свой собственный центр – в нем происходит менее масштабная выборочная оцифровка.

«Мы оцифровываем не только бумажные документы, но и документы на пленочных носителях – кино, фото и видео. <…> Это более 38 тыс. магнитных лент, 1,5 тыс. кассет. Кинопленки мы обрабатываем и оцифровываем», – добавил директор Госархива Сергей Горохов.