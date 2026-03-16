В Татарстане оцифровали 1,3 млн материалов по объектам культурного наследия

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин выступил на круглом столе Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре с докладом «Культурное наследие в цифре: вызовы, технологии, интеграция». Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Он рассказал о системных проблемах, с которыми сталкиваются региональные органы охраны наследия, а также представил решения, которые уже применяются в Татарстане.

Гущин отметил, что цифровая трансформация государства невозможна без вовлечения сферы охраны культурного наследия. По его словам, от этого зависят эффективность государственного управления, инвестиционная привлекательность территорий и технологический суверенитет страны.

В своем выступлении Гущин привел несколько ключевых проблем. Так, в Татарстане на государственной охране находится около 6 тысяч объектов культурного наследия и 13 исторических поселений.

Региональные органы охраны работают сразу в 14 информационных системах, большинство из которых не интегрированы друг с другом. При этом данные об объектах культурного наследия, включая границы территорий, зоны охраны и научную документацию, по-прежнему формируются и передаются вручную.

Отсутствие интеграции, как подчеркнул Гущин, мешает своевременно и полноценно наполнять такие цифровые платформы, как ГИСОГД.

Он также поддержал скорейший переход автоматизированной системы АИС «ЕГРОКН» на платформу ГосТех. По словам главы комитета, это позволит наладить прямое межсистемное взаимодействие, устранить дублирование данных и дать федеральным органам власти возможность получать актуальную информацию из регионов в режиме реального времени. Гущин подчеркнул, что именно получение данных с мест в реальном времени становится основой эффективного государственного управления.

В Татарстане уже создана собственная региональная информационная система на Единой цифровой платформе республики. Она охватывает весь жизненный цикл объекта культурного наследия – от его выявления до реставрации и последующего мониторинга.

За годы работы был оцифрован архив, накопленный за десятилетия. В цифровую базу перевели около 1,3 млн материалов. Кроме того, в регионе запущен геопортал археологической изученности.

В республике активно применяют технологию 3D-сканирования памятников. Она позволяет создавать высокоточные цифровые модели объектов культурного наследия без физического вмешательства в их структуру.

По данным комитета, технология сокращает сроки обмерных работ примерно в пять раз и обеспечивает субмиллиметровую точность. Лазерное сканирование исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и позволяет получать готовые чертежи без этапа ручной перерисовки.

Цифровые копии уже созданы для многих объектов – от Башни Сююмбике до крупных архитектурных комплексов. К этой работе подключают и школьников из IT-школ: они учатся работать с точными цифровыми моделями и одновременно знакомятся с ценностью культурного наследия.

В Институте археологии Академии наук Республики Татарстан разработали методику беспилотной аэроразведки, которая получила признание как одна из лучших в стране.

С ее помощью археологи могут обнаруживать скрытые объекты культурного наследия без проведения раскопок. Такой подход уже применяют на территориях Болгара и Свияжска.

В Татарстане также создали детальную 3D-модель Свияжска. Она используется как рабочий инструмент для оценки строительных проектов, моделирования развития территории и подготовки отчетности для ЮНЕСКО.

Гущин пояснил, что таким образом формируется цифровой банк данных. По его словам, 3D-модель становится основой цифрового паспорта памятника, где фиксируются геометрия объекта, дефекты и исторические сведения.

В республике внедрена собственная модель искусственного интеллекта «Госпромт», созданная при поддержке национального проекта «Экономика данных».

Система используется для анализа архивных материалов, подготовки экспертных заключений и мониторинга состояния памятников на основе фотофиксации.

Отдельно Гущин подчеркнул важность создания единого цифрового пространства России в сфере охраны культурного наследия. По его словам, такая система позволила бы объединить региональные базы данных и обеспечить доступ специалистов к актуальной информации.

Он отметил, что сейчас реставраторы, эксперты и исследователи в разных регионах часто работают с разрозненными данными. Единая цифровая среда, по его мнению, помогла бы им взаимодействовать и обмениваться информацией в режиме реального времени.

Гущин также обратил внимание на то, что сегодня участники процесса сохранения наследия фактически работают в изолированных информационных системах и создание общей цифровой экосистемы становится необходимым шагом.

Глава комитета предложил Министерству культуры РФ рассмотреть возможность определить Татарстан пилотным регионом для отработки механизмов интеграции региональных систем с будущей системой ЕГРОКН на платформе «ГосТех».

По его словам, такая цифровая платформа могла бы стать единым рабочим пространством для всех участников процесса – реставраторов, экспертов, проектировщиков и ученых. Он отметил, что в перспективе это позволит создать цифровую экосистему, где специалисты смогут работать с проверенными данными в режиме реального времени.

Татарстан, подчеркнул Гущин, готов выступить пилотным регионом и совместно с федеральным центром отработать необходимые цифровые решения.