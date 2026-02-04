В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В некоторых районах Татарстана уже начался капитальный ремонт учебных заведений. Представители «Единой России» побывали в школах и колледжах, которые модернизируют в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

В Набережных Челнах единороссы в составе депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной, депутата Госсовета Татарстана Владимира Чагина, депутата Горсовета Автограда Эдуарда Панфилова и главы Центрального района города Фидариса Хабибуллина ознакомились с ходом капремонта общежития Набережночелнинского политехнического колледжа.

Колледж отсчитывает свою историю с 1981 года, когда в Челнах было открыто техническое училище. Сейчас учебное заведение имеет статус ресурсного центра профессионального образования Татарстана. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» колледж стал ядром образовательно-производственного кластера.

«Важно отметить, что в результате проведенных работ нам удастся увеличить более чем на 100 койко-мест, до 460, количество проживающих в общежитии за счет ввода аварийных ранее площадей», – заявила Альфия Когогина.

В первой из двух девятиэтажек работы уже завершены, ремонт второго блока продлится до конца текущего года. Строители отделывают комнаты и подъезд, монтируют окна, двери, слаботочные и электросети, обустраивают вентиляцию и входную группу. Из федерального и республиканского бюджетов выделено более 270 млн рублей.

Федеральная программа капитального ремонта студенческих общежитий, стартовавшая в 2025 году, реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по модернизации к 2030 году 800 университетских общежитий. В 2025 году в рамках первой волны отремонтировано 31 общежитие – это свыше 13,3 тыс. мест для проживания студентов. Число общежитий, которые планируется обновить с 2026 по 2028 год, включает 280 зданий по всей стране, где могут проживать 120 тыс. студентов.

Начался ремонт и в Арской школе №1. С начала года здесь стартовали работы в рамках федеральной программы «Развитие образования».

У учебного заведения длинная история. Двухклассное начальное училище в Арске открылось в 1864 году. В нем обучались в основном дети торговцев и кустарей, а учителями были священники (первым зданием школы был флигель во дворе Вознесенской церкви). В 1886-м в селе Покровка открылось сельское одноклассное училище с трехлетним обучением. В 1921 году Покровскую начальную школу объединили с Арской, а в 1923-м организовали девятилетку. Основным зданием школы в 1929 году стало кирпичное строение на улице Комсомольская, где также разместились районный отдел социального обеспечения, ЗАГС, жилые квартиры. Тогда же начали строить отдельное деревянное здание на улице Галактионова, в 1932-м учебный год начался там. В 1934 году учреждение образования преобразовали в среднюю школу с десятилетним сроком обучения.

Школе, в которой когда-то учился ставший в 1943 году посмертно Героем Советского Союза командир роты противотанковых ружей Валентин Ежков, в 1956-м было присвоено его имя. Сейчас в Арской школе №1 дети углубленно изучают физику, математику, предметы естественнонаучного цикла. Здесь обучаются 659 школьников и преподают 50 учителей.

Зданию давно требовался капитальный ремонт. На время работ детей отправили в ближайшие три школы: Арскую начальную школу №3, гимназию №5 и в многопрофильный лицей имени Г. Курсави. На обновление школы потратят 177 млн рублей. Планируется полностью обновить фасад, входную группу, заменить кровлю, установить новые окна и двери, отремонтировать системы энергообеспечения, отопления, водоснабжения, канализации. К данному моменту работы выполнены на 30%. Ремонт должен завершиться к началу учебного года.

В Лениногорске же началась модернизация школы №14 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект направлен на создание комфортных и безопасных условий для обучения детей с особыми потребностями, что особенно важно для их полноценного развития и социализации.

Капремонт предусматривает комплексные работы по обновлению учебных классов, специализированных кабинетов, спортивного зала, санузлов и других помещений. Будут отремонтированы спортивная площадка и теплица, обновлены сети канализации, водоснабжения, электроснабжения. Планируется установить современное освещение.

«Капитальный ремонт в коррекционной школе №14 станет важным шагом на пути к улучшению качества образования для детей с особыми нуждами. Обновленная школа встретит своих учеников в современных, комфортных и безопасных условиях, что поспособствует не только учебному процессу, но и общему развитию личности каждого ребенка», – отметил исполнительный секретарь Лениногорского местного отделения «ЕР» Игорь Храмов.

В этом году в Лениногорске реализуют масштабную программу развития городской инфраструктуры. На обновление города направят 3,5 млрд рублей, сообщал ранее глава Лениногорского района Марат Гирфанов. Запланирован ремонт школ №4, 13 и 14, детского дома, музыкальной школы и нефтяного техникума. Также будут модернизированы и благоустроены спортивные объекты, дворовые территории, многоквартирные дома.

