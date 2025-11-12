В Татарстане оценили ход капремонта и строительства объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители «Единой России» побывали на объектах сферы здравоохранения, которые построены и ремонтируются в Татарстане в рамках народной программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В частности, в Лениногорском районе начнут работу два новых фельдшерско-акушерского пункта. Они обеспечат жителей сел Мукмин-Каратай и Сарабикулово доступом к качественной первичной медицинской помощи, работы находятся в стадии завершения. Депутат от «Единой России» и глава Мукмин-Каратайского сельского поселения Аниса Ханнанова побывала на строительной площадке в селе Мукмин-Каратай. В новом ФАПе предусмотрены кабинет для фельдшера, процедурный кабинет, помещения для ожидания, санузел, комната для персонала. Для обеспечения доступности услуг для пожилых и маломобильных граждан все медпункты оборудованы пандусами.

Сейчас рабочие благоустраивают прилегающую территорию, в кабинеты завозят и устанавливают мебель. Производится оформление лицензии для осуществления медицинской деятельности.

В ФАПе села Сарабикулово завершаются отделочные работы и проведение водопровода. Скоро рабочие обустроят кабинеты и прилегающую к зданию территорию. Здесь тоже оформляют лицензию для осуществления медицинской деятельности.

Данный медпункт посетила депутат и глава Сарабикуловского сельского поселения Гузалия Адельшина. Она заявила, что проекты в рамках народной программы «Единой России» имеют большое значение для развития системы здравоохранения в отдаленных населенных пунктах и создают доступ к медицинской помощи для всех жителей.

Продолжается строительство нового модульного ФАПа и в деревне Татарская Тулба Кукморского района. Представители «ЕР» во главе с депутатом Эдуардов Козловым посетили объект и ознакомились с ходом проведения работ. Сейчас в здании проводятся внутренние отделочные работы. Уже проведены системы водо- и электроснабжения, благоустроена прилегающая территория. На входе установлен пандус для пожилых и маломобильных граждан. Тут появятся кабинеты для проведения диспансеризации, вакцинации и других процедур, помещение для персонала и комфортная зона ожидания для пациентов.

В свою очередь в поселке Пионер Аксубаевского района завершили капремонт фельдшерско-акушерского пункта, который начался в феврале 2025 года. Рабочие полностью заменили крышу, провели электропроводку, установили вентиляционное оборудование и систему водоотведения. Отремонтированы стены, пол и потолок, входная группа оборудована пандусом. При поддержке муниципалитета приобретена новая мебель. Этот ФАП особенно важен для пожилых местных жителей, всего же в поселке проживают более 100 человек.

В селе Старое Суркино Альметьевского района только что построенный фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 700 пациентов. Тут есть всё необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи. Для пожилых и маломобильных граждан ФАП оборудован пандусом. Медпункт возведен по народной программе «Единой России».

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился и в поселке железнодорожного разъезда Иштуган Сабинского района. Тут имеются кабинет фельдшера, процедурный и смотровой кабинеты, санитарно-бытовые помещения. ФАП полностью оснащен современным медоборудованием, мебелью и инвентарем. Теперь жители поселка могут получить медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих всем стандартам.

Все фельдшерско-акушерские пункты возведены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».

Глава Зеленодольского района и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Афанасьев посетил больницу в поселке Васильево. Здесь идет капремонт кардиологического отделения. Третий этаж больницы полностью реконструирован. Там заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили палаты, коридоры, кабинеты врачей и служебные помещения. Скоро учреждение начнут комплектовать мебелью и медицинским оборудованием.

Проверяющие также обсудили дальнейшее обновление больницы. Планируется, что в будущем году ремонтные работы будут продолжены в приемном отделении стационара и хирургическом отделении.

Капремонт по народной программе продолжается и в Алексеевской центральной районной больнице. Качество проведения ремонтных работ оценили представители «ЕР». Глава муниципалитета и секретарь Алексеевского местного отделения партии Сергей Демидов совместно с депутатами посетил ЦРБ. Запланировано обновление отделения скорой медицинской помощи и строительство молочной кухни. Ремонт в отделении скорой помощи позволит создать более комфортные и функциональные условия для работы медиков. А новая кухня обеспечит юных жителей района свежей и качественной специализированной продукцией.

С ходом капитального ремонта в центральной районной больнице ознакомился и глава Кукморского района, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Димитриев. Работы в терапевтическом и кардиологическом отделениях больницы начались в марте текущего года. Ранее оба отделения были в плохом состоянии: канализация, отопление, электросети, полы и стены устарели, вентиляция работала плохо, зимой дуло из окон, пожарная сигнализация не соответствовала нормам.

Сейчас кардиологическое отделение обновлено почти полностью – на 98%, сообщил заместитель главврача по хозяйству Ильназ Каримов. В ходе ремонтных работ здесь появились девять палат на 2, 3 и 5 мест и отдельная двухместная палата для ветеранов войны с комнатой отдыха и персональным санузлом. Для маломобильных граждан предназначена отдельная палата с широкими дверными проемами, кнопкой вызова медперсонала, поручнями, адаптированной мебелью и санузлом, соответствующим требованиям программы «Доступная среда».

В отделении также отремонтировали коридоры, палату интенсивной терапии, приемный покой, кабинеты врачей, процедурные и другие помещения. В помещениях установили бактерицидные лампы и жалюзи. В палатах появились кровати с регулируемыми секциями и индивидуальные тумбочки для каждого пациента.

В терапевтическом отделении работы завершены на 68%. Полностью заменены все конструкции. Сейчас строители очищают стены, меняют системы водоснабжения и отопления, укладывают плитку, ведут штукатурные и малярные работы. Планируется заменить лифтовую шахту.

Полностью завершить все работы предполагается до конца декабря. В следующем году в рамках республиканской программы модернизации учреждений здравоохранения обновят детское отделение больницы. Пока рабочие проводят демонтаж устаревших конструкций и устанавливают новые оконные блоки.

«Завершение капитального ремонта позволит не только обновить инфраструктуру Алексеевской ЦРБ, но и вывести качество предоставляемых медицинских услуг на новый уровень, создав для пациентов и сотрудников комфортную и современную среду», – отметил Сергей Демидов.