В Татарстане оценили первую международную победу пловчихи Гилязовой

Фото: minsport.tatarstan.ru

Накануне, в Ташкенте, в рамках этапа Кубка мира, уроженка набережных Челнов Ралина Гилязова выиграла дистанцию 50 метров брассом. Эту победу в разговоре с «ТИ-Спортом» прокомментировал исполнительный Директор Федерации плавания Татарстана Эрик Акчурин.

– Я очень счастлив, рад за успехи спортсменки, которая представляет не только Россию, но и Татарстан. Рад и за Ларису Павловну Хяккинен (тренер Гилязовой) – она опытный наставник. У нее самое большое количество спортсменов, доведенных до международного уровня.

– Я правильно понимаю, что Ралина застолбила себе место на ЧМ в Китае на декабрь этого года?

– Это однозначно. Она же победила и на чемпионате России на короткой воде. Там она обыграла всех именитых спортсменов, в том числе Юлию Ефимову. Конечно, у Юли сейчас уже спад. В свое время она здорово отработала, а сейчас уже нет такой инертной силы.

Из чистых спринтеров там была только Ефимова. Например, та же Женя Чикунова никогда не была чистым спринтером. Ее коронка это 200 метров. Теперь Ралина Гилязова практически заняла лидирующую позицию в рейтинге брассисток нашей страны на короткой дистанции.



– Мы можем сказать, что Гилязова уже полноправная наследница Ефимовой?

– Да, однозначно.

Ралина Гилязова – уроженка Набережных Челнов.