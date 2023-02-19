В Татарстане оценили идею сократить летние каникулы, чтобы «разгрузить» школьников

В российских школах есть проблемы «перегруза» программы, из-за чего учащиеся вынуждены проводить в школе по 7-8 уроков и выполнять большой объем домашней работы. Однако решать эту проблему за счет сокращения летних каникул нельзя, убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По ее мнению, за месяц или два дети не успеют отдохнуть и соскучиться по школе.

«Советские ученые, врачи выявили, что именно три месяца – это оптимальный период для того, чтобы дети восстановились, отдохнули, соскучились по школе и с удовольствием в нее пришли. И нам эти традиции не надо сейчас нарушать», – сказала Волынец на видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

В то же время она отметила, что родители хотели бы уменьшить объем домашнего задания, так как «складывается ощущение, что учителя перекладывают большую часть нагрузки на родителей». «Дети ложатся за полночь спать, а с утра им надо просыпаться в школу. И даже если мы сохраним этот подход, то и два месяца отдыха летнего и один месяц эту проблему не решат, ее надо решать системно, концептуально», – уверена Волынец.

По ее мнению, можно убрать какую-то часть программы и построить ее таким образом, чтобы большую часть своей работы ребенок проводил в школе и закреплял знания, а на домашнее задание у него уходило бы не больше часа.

«Устают и дети, и взрослые, и на выходе получаем негатив, расшатанные нервы, плохие оценки и нежелание детей идти в школу. Но все-таки как мама четырех детей, я против того, чтобы урезать летние каникулы, потому что это заслуженный отдых. Летом дети должны проводить время на солнце, отдыхать и получать витамин Д», – отметила омбудсмен.

Также она привела результаты опроса, в котором россияне оценили инициативу ученых РАНХиГС сократить летние каникулы. По результату, 72% опрошенных граждан не поддерживают идею о сокращении летних каникул. Еще 19% опрошенных родителей также против сокращения каникул, однако предлагают часть отдыха отвести на трудовую практику. 5% опрошенных частично поддержали инициативу – по их мнению, летние каникулы стоит сократить за счет увеличения отдыха в другие времена года.