В Татарстане обязали компании с 200+ сотрудников нанимать ветеранов СВО – эксперты называют меру своевременной

В Татарстане с 1 сентября вводят обязательные квоты на трудоустройство участников СВО. Компании с численностью более 200 сотрудников должны будут резервировать для них 1% рабочих мест. Насколько к такому решению готов бизнес, нужна ли такая мера поддержки самим бойцам и какие новые обязанности ждут предприятия – в материале «Татар-информа».





Компании с численностью более 200 сотрудников должны будут резервировать для участников СВО 1% рабочих мест

Закон начнет действовать с 1 сентября

Закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции, подписанный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

На федеральном уровне аналогичная инициатива рассматривается в Государственной Думе с 2025 года: предлагается обязать работодателей с численностью от 35 человек выделять 2–4% рабочих мест для отслуживших с возможностью региональной дифференциации. Пока единые правила не приняты, субъекты РФ вводят собственные нормы.

Так, в Бурятии требование распространяется на предприятия с численностью от 35 человек, в Нижегородской и Московской областях – от 100 человек.

В Татарстане квота вводится для компаний, где работает более 200 человек. Они обязаны резервировать 1% рабочих мест от среднесписочной численности сотрудников. Показатель рассчитывается по данным за предыдущий квартал.

В республике высокий порог по численности фактически ограничивает круг участников – под требования подпадают только крупные работодатели. Такой подход позволяет не нагружать малый и средний бизнес. Согласно оценке, проведенной перед принятием закона, в республике нововведение коснется 875 работодателей со среднесписочной численностью работников более 200 человек.

В республике нововведение коснется 875 работодателей со среднесписочной численностью работников более 200 человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кого касается закон

К участникам СВО в документе отнесены как ветераны боевых действий, непосредственно выполнявшие задачи в зоне спецоперации, так и те, кто работал по контрактам с организациями, связанными с обеспечением этих задач.

Для филиалов и представительств, расположенных в Татарстане, квота считается отдельно – исходя из числа сотрудников именно этих подразделений. При этом учитываются как уже занятые участниками СВО места, так и рабочие места, сохраненные за ними на время приостановки трудовых договоров.

Закон предусматривает и исключения. Работодатель может не выполнять квоту, если находится в стадии банкротства, проводит сокращение штата или если в службе занятости нет подходящих кандидатов по требуемой квалификации. От требования также освобождены общественные объединения инвалидов и созданные ими организации.

Отдельно указано, что если участник СВО является инвалидом, при его трудоустройстве одновременно учитываются требования законодательства о квотах для инвалидов.

Эльмира Зарипова: «Новый закон позволит участникам СВО гарантированно влиться в мирную жизнь и трудоустроиться»

«Вопросы занятости участников СВО становятся все более актуальными»

Принятие закона о квотах на предприятиях соответствует вектору социальной поддержки участников СВО, который реализует республика, сообщила «Татар-информу» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Вопросы занятости участников СВО становятся все более актуальными. Новый закон позволит им гарантированно влиться в мирную жизнь и трудоустроиться. Законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, получили заключение крупных работодателей», – заявила она.

По ее словам, законопроект был с позитивом встречен всеми участниками обсуждения, в том числе крупными работодателями, которые понимают свою социальную ответственность.

Гузель Удачина: «Квотирование рабочих мест позволит создать дополнительные гарантии трудоустройства для наших защитников Отечества, вернувшихся со службы»

Порядка 72% ветеранов СВО в Татарстане уже трудоустроены

В Татарстане уже работает ряд программ, направленных как на трудоустройство, так и на повышение квалификации ветеранов специальной военной операции, рассказала агентству руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

«Татарстанский филиал фонда для каждого ветерана разрабатывает индивидуальный план трудоустройства, учитывающий профессиональные навыки, опыт работы и пожелания. Порядка 72% ветеранов СВО республики уже трудоустроены», – пояснила она.

Новый закон о квотах для ветеранов закрепит социальную ответственность работодателей в вопросах адаптации ветеранов, уверена Удачина.

«Квотирование рабочих мест позволит создать дополнительные гарантии трудоустройства для наших защитников Отечества, вернувшихся со службы. Эта законодательная инициатива закрепит ответственность работодателей в социально значимом вопросе интеграции ветеранов в экономику региона», – заявила собеседница агентства.

По ее словам, в Татарстане действует комплексная и эффективная система поддержки ветеранов СВО. Она включает прямую помощь в трудоустройстве, профессиональное обучение, всестороннюю поддержку предпринимательства и предоставление социальных услуг, заключила она.

Сергей Майоров: «Никаких проблем для предприятий в таком законе нет, потому что у нас промышленность, хотя и в меньшей степени, испытывает дефицит персонала»

«Промышленность испытывает дефицит персонала»

Для промышленного кластера новый закон не создаст проблем: на многих предприятиях есть дефицит персонала. Однако важно, чтобы человек имел определенную квалификацию. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель Промышленного кластера РТ Сергей Майоров.

«Никаких проблем для предприятий в таком законе нет, потому что у нас промышленность, хотя и в меньшей степени, испытывает дефицит персонала. Если одного человека на сто добавлять, то ничего страшного не будет», – заявил собеседник агентства.

По его словам, новый закон станет важной мерой поддержки для ребят, вернувшихся с полей специальной военной операции. Они могут быть точно уверены, что у них будет возможность трудоустройства на предприятия малого и среднего бизнеса.

«Тем более это же не означает, что мы его должны принять и пустить туда сидеть. Этот человек должен соответствовать квалификационным требованиям, которые есть на предприятии», – подчеркнул Майоров.

Председатель Промкластера РТ добавил, что поддержка участников СВО в Татарстане беспрецедентная, причем по многим направлениям, начиная от налоговых послаблений до поддержки в открытии собственного бизнеса.

Айдар Метшин: «Появление квот в крупном бизнесе – это гарантия достойных условий труда для людей, защищавших интересы нашей страны на полях СВО»

«Трудоустройство – один из основных вопросов при социализации ребят, вернувшихся из зоны СВО»

Трудоустройство стало одним из главных инструментов для социализации и адаптации ветеранов СВО. Поэтому введение таких квот в Татарстане – это своевременная и нужная мера, заявил в беседе с «Татар-информом» депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин.

«Это правильный и своевременный шаг в части поддержки участников специальной военной операции и их семей. Трудоустройство стало одним из основных вопросов в части социализации и адаптации ветеранов. Появление квот в крупном бизнесе – это гарантия достойных условий труда для людей, защищавших интересы нашей страны на полях СВО», – заявил Метшин.

По его словам, это и полезная мера для самих компаний и предприятий. Сегодня, когда многие испытывают дефицит кадров, ветераны спецоперации могут стать большим кадровым резервом. Кроме того, не стоит забывать, что многие уже действующие работники ушли на СВО в качестве добровольцев. Когда они вернутся, то могут стать важными кадрами на производствах.

Фарид Башаров считает, что людей, вернувшихся с СВО, обязательно нужно трудоустраивать, чтобы они смогли влиться в мирную жизнь и работать

«Бизнес позитивно настроен и будет готов к изменениям»

Многим предприятиям республики предстоит подстроиться под новые реалии, однако бизнес с оптимизмом смотрит в будущее, сообщил «Татар-информу» генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров.

Он подчеркнул, что людей, вернувшихся с СВО, обязательно нужно трудоустраивать, чтобы они смогли влиться в мирную жизнь и работать.

«Это же люди, которые поняли смысл жизни, смысл труда. Я думаю, бизнес достаточно позитивно настроен и будет полностью готов ко всем изменениям», – заключил Башаров.