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Руc Тат
Происшествия 15 сентября 2023 17:07

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров

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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной опасности лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на Федеральное государственное бюджетное учреждение «УГМС Республики Татарстан.

По их информации, в период с 15 по 20 сентября на территории Татарстана местами сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов.

С учетом прогнозов погоды в Татарстане повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, а также вероятность, что огонь распространится на населенные пункты, жилые дома, хозяйственные, дачные постройки и объекты экономики, сообщает ведомство.

#лесные пожары
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