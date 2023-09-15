В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной опасности лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на Федеральное государственное бюджетное учреждение «УГМС Республики Татарстан.

По их информации, в период с 15 по 20 сентября на территории Татарстана местами сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов.

С учетом прогнозов погоды в Татарстане повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, а также вероятность, что огонь распространится на населенные пункты, жилые дома, хозяйственные, дачные постройки и объекты экономики, сообщает ведомство.