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Ру Тат
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4 мая 2021  12:11
Павел Климчак

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

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Сегодня, 4 мая, днем и до вечера в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При сильном ветре рекоменудется оставаться дома, плотно закрыв двери и окна. Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от объектов, которые могут вам повредить при сильном потоке ветра: рекламные щиты, вывески, дорожные знаки и т.д.

Не оставляйте автомобиль около крупных деревьев.

В случае любой беды можно обратиться на единый номер вызова спецслужб 112.

штормовое предупреждение мчс предупреждает
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