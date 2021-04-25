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Ру Тат
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25 апреля 2021  14:16
Евгений Калашников

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. В ближайшие часы ветер в республике усилится до 25 м/с.

«В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца дня 25 апреля 2021 года на территории Республики Татарстан ожидается очень сильный юго-западный ветер порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

По шкале Бофорта, ветер силой от 24,5 до 28,4 метров в секунду (м/с) считается сильным штормом. На земле ветер такой силы способен вырывать деревья с корнем и причинять значительные разрушения. 

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