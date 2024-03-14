В Татарстане объявлен набор в бесплатную онлайн-школу шахмат

Жители Татарстана могут принять участие в конкурсном отборе учеников и тренеров Школы шахмат. Бесплатный двухмесячный онлайн-курс организован компанией СИБУР и Русской шахматной школой в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Цель проекта – помочь юным шахматистам встать на путь профессионального спорта, а тренерам – набраться опыта.

В отборе могут принять участие жители Татарстана, Башкортостана, Амурской, Нижегородской, Тюменской, Воронежской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономный округов, Пермского края. К участию приглашаются дети и подростки от семи до 17 лет, а также тренеры, заинтересованные в профессиональном росте.

Заявки принимаются до 20 марта, анкету необходимо заполнить на сайте chessyes.ru/sibur.

Все заполнившие анкету будут приглашены на онлайн мастер-классы 23 и 24 марта. Гостями мероприятия станут международные гроссмейстеры Георгий Кастаньеда и Николай Коновалов, которые воспитали множество детских и юношеских чемпионов мира, России и Европы. На мастер-классах также расскажут о том, как будет проходить конкурсный отбор учеников и тренеров для дальнейшего обучения в школе.