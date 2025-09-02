В Татарстане объявлен конкурс на получение субсидий на развитие туризма

В рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» Государственный комитет Татарстана по туризму начал принимать заявки от бизнеса на предоставление субсидий для развития туристической отрасли в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Программа нацелена на софинансирование затрат юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, и индивидуальных предпринимателей на создание объектов туристической инфраструктуры и проведение масштабных событийных мероприятий.

Конкурс проводится по трем направлениям, каждое из которых предполагает свои мероприятия, сроки подачи и размеры поддержки.

Так, заявки на приобретение туристского оборудования принимаются с нуля часов 28 августа до нуля часов 27 сентября. Максимальный размер субсидии – 3 млн рублей на каждый проект. Необходимо софинансирование в размере 50% от запрашиваемой суммы.



Субсидию можно будет получить:

– на мобильные туристские информационные пункты, модульные конструкции для организации пунктов проката, питания и мероприятий;

– на санитарные модули;

– на детские комплексы, модульные бани, оборудование для вейкбординга, зиплайны, веревочные парки;

– оборудование для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, подъемники и другое).



Заявки на развитие автомобильного туризма также принимаются с нуля часов 28 августа до нуля часов 27 сентября. Максимальный размер субсидии – 3 млн рублей (для кемпингов – 5 млн). Необходимо софинансирование в размере 50% от запрашиваемой суммы.

Субсидии предусмотрены:

– на некапитальные туристско-информационные центры (визит-центры) и точки продажи региональной продукции;

– на некапитальные пункты общественного питания;

– на объекты кемпинг-размещения и кемп-стоянки (включая палатки, навесы, обустройство санузлов);

– на туристское оборудование для объектов инфраструктуры (прокат, спортивные комплексы и так далее);

– на спортивные площадки, модульные прачечные, душевые, комнаты матери и ребенка;

– на создание безбарьерной среды в зонах дорожного сервиса.

Заявки на поддержку событийных мероприятий принимаются с нуля часов 24 августа до нуля часов 23 сентября. Максимальный размер субсидии – 10 млн рублей. Необходимо софинансирование в размере 30% от запрашиваемой суммы.

Предусмотрены следующие требования к мероприятию:

– формат: культурно-зрелищное или гастрономическое мероприятие;

– цель – стимулирование туристических поездок в Татарстан;

– вход на мероприятие должен быть бесплатным (не более 30% платных площадок);

– количество зрителей – не менее 10 тыс. человек.

Все проекты и событийные мероприятия должны быть реализованы до 20 декабря 2025 года.

Заявки подаются в электронной форме через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки (система «Электронный бюджет»). К заявке необходимо приложить отсканированные копии требуемых документов.

Полная информация об условиях отбора, требованиях к участникам и перечне необходимых документов содержится в постановлении Кабинета Министров РТ от 28 июня 2024 года №476.