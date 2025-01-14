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В Татарстане объявлен конкурс на лучшую семейную фермерскую династию
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ объявило конкурс «Семейная фермерская династия Республики Татарстан» среди крестьянско-фермерских хозяйств. Заявки на участие принимаются с 16 по 24 января, сообщает пресс-служба ведомства.
«В конкурсе могут принять участие члены одной семьи и их родственники. Они должны быть фермерами не менее чем во втором поколении. Главой семейной фермерской династии признается глава КФХ в первом поколении», – говорится в сообщении.
Документы принимаются по будням с 9.00 до 16.00 в здании Минсельхозпрода РТ по адресу: г.Казань, ул.Федосеевская, 36. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 31 января.
С информацией о форме документов и порядке предоставления премии можно ознакомиться на официальном сайте министерства по ссылке.
Мероприятие соответствует целям национального проекта «Семья». Он направлен на поддержку молодых и многодетных семей, старшего поколения и продвижение семейных ценностей.
В этом году в России запущены новые национальные проекты. Татарстан участвует в 12 нацпроектах: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На их мероприятия направят 44,2 млрд рублей.
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