В Татарстане объявлен конкурс на лучшее освещение деятельности СО НКО

В Республике Татарстан стартовал конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Прием заявок продлится до 20 октября 2025 года включительно.

Конкурс проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Его цель – повышение информированности общества о работе СО НКО в регионе.

Участники смогут представить свои материалы в следующих номинациях:

«Лучший телесюжет (или телепередача) по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан»;

«Лучший радиосюжет (или радиопередача) по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан»;

«Лучшая публикация в печатных СМИ по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан»;

«Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по освещению деятельности СО НКО Республики Татарстан».

К участию принимаются работы, опубликованные с 27 сентября 2024 года по 20 октября 2025 года на государственном языке Республики Татарстан и соответствующие тематике конкурса. Подать заявку могут редакции СМИ, отдельные авторы, авторские коллективы, юридические лица и сами СО НКО. Один участник может направить не более десяти работ.

Материалы принимаются на электронную почту: konkurs.sonko.rt@mail.ru.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону: +7 (843) 570-31-12 (контактное лицо – Мухаметшина Даната Владимировна, секретарь конкурсной комиссии).

Положение о конкурсе и форма заявки доступны на сайте.