В Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов

Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.

«В период с 27 по 31 мая на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая (4 класс) пожарная опасность лесов», – говорится в сообщении.

В этот период не стоит использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

Нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.