В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности в лесах

В Татарстане объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.



С 8 по 11 октября в лесах Татарстана будет высокая пожарная опасность, которую специалисты оценивают в 5-й и 4-й классы.



В начале месяца на территории республики ввели запрет на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью на 21 день.