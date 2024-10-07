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Происшествия 7 октября 2024 12:17

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности в лесах

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В Татарстане объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

С 8 по 11 октября в лесах Татарстана будет высокая пожарная опасность, которую специалисты оценивают в 5-й и 4-й классы.

В начале месяца на территории республики ввели запрет на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью на 21 день.

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