МЧС напоминает о мерах безопасности из-за надвигающейся грозы

По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня и вечером на территории Татарстана местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град и сильный ветер. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

В ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду: при сильном ветре, по возможности, оставайтесь в помещениях, плотно закрыв окна и двери. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не стойте около крупных деревьев и не паркуйте автомобиль рядом с ними.

Если гроза застигла вас, когда вы на велосипеде или мотоцикле, то лучше слезть с него и переждать грозу в 30 метрах от транспортного средства. Если вы на машине, то рекомендуем остановиться и закрыть окна машины, после чего также переждать грозу.

По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.