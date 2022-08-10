В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение – в ближайшее время погода резко ухудшится, сообщил Гидрометцентр РТ.
Сегодня во второй половине дня и вечером на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, локально до 24 м/с. В отдельных районах пройдут ливни и град.
При этом температура воздуха останется высокой – в Казани днем до 31 градуса выше нуля, в целом по республике – до +32 градусов.