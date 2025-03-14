В Татарстане объявили старт премии за детские добрые инициативы

Команда «Движения Первых» запустила республиканскую премию «Алга! Поехали!». По итогам конкурсных испытаний победители и лауреаты в апреле съедутся на республиканский форум первичных отделений, который пройдет в трех муниципальных образованиях. Суммарно он объединит более 2000 детей и взрослых со всего Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

«С помощью этой премии мы хотим поощрить участников "Движения Первых" за добрые детские инициативы, которые они старательно реализовывали в течение всего года. Таковыми признаются дела, основной целью которых было решение какой-либо социальной проблемы или улучшение условий жизни определенной группы людей или среды. Они могли быть реализованы детьми в разных сферах: будь то патриотическое воспитание, сохранение окружающей среды, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи», - пояснили в пресс-службе.

Стать участниками премии могут команды первичных отделений Движения Первых. Они могут быть созданы на уровне школ, техникумов, колледжей и организаций дополнительного образования, культуры и спорта. В составе каждой команды должно быть от 5 до 10 участников и один наставник. От одного первичного отделения можно подать неограниченное количество заявок. Команда может подать одно доброе дело только в одной номинации.

Для первичных отделений Движения Первых премия будет проходить по пяти номинациям:

«Быть с Россией», посвященная добрым делам в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти;

«Быть человеком», направленная на добрые дела в области охраны окружающей среды и экологического просвещения;

«Быть вместе», состоящая из добрых дел «человек – человеку» – это про взаимовыручку и поддержку людей, нуждающихся в помощи;

«Быть в Движении» – специальная номинация для детских общественных объединений, осуществляющих свою деятельность вместе с Движением Первых, разделяющих его ценности и миссию;

«Быть Первыми» – специальная номинация для Советов Первых, осуществляющих текущую деятельность Движения на местах.

Финал премии пройдет в апреле зонально в 3 городах республики — Нижнекамске, Бугульме и Казани. На него будут приглашены лучшие команды первичных отделений (до 11 человек от каждой) и все команды местных отделений (до 15 человек от каждой). Команды от каждого района должны будут творчески презентовать себя: рассказать о своем местном отделении, наставнике, лидерах направлений, деятельности, коллективе, традициях и ценностях. Здесь же пройдет торжественная церемония награждения.

Заявочная кампания стартовала на официальном сайте Движения Первых для всех команд. Она продлится до 3 апреля для жителей Казани и до 22 марта – для районов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.