В Татарстане объявили конкурс стихов и рассказов о ПДД на татарском языке

С июня по октябрь в Татарстане пройдет конкурс стихов и рассказов о ПДД на татарском языке «Яшел сигналга сәяхәт». Прием заявок стартует 1 июня.

Работы, отражающие тематику соблюдения правил безопасного поведения на дорогах и пропагандирующие их соблюдение, принимаются в двух номинациях: «Яшь җәяүленең дуслары» – проза для детей дошкольного и младшего школьного возраста в жанрах сказки или фэнтэзи и «Могҗизалы юллар» – поэзия для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В каждой номинации жюри определит трех призеров. Победителей и лауреатов ждут денежные призы. Награждение состоится в конце октября.

Подать заявку на конкурс можно с 1 июня по 30 сентября на электронную почту guncbgd@mail.ru. Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте ncbgd.tatarstan.ru или по телефону 8 (843) 5-333-776.