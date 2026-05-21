В Татарстане объявили конкурс для СМИ по освещению Kazan Digital Week – 2026

В Татарстане стартовал конкурс для средств массовой информации на лучшее освещение международного форума Kazan Digital Week – 2026. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Участникам предложены четыре номинации: лучший телесюжет, лучший радиосюжет, лучшая публикация в печатных СМИ и лучшая публикация в интернете. В каждой категории будут определены обладатели первого, второго и третьего мест.

Для участия необходимо пройти аккредитацию СМИ и подать заявку в личном кабинете. Заявки принимаются до 15 ноября, итоги конкурса подведут в декабре.

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 пройдет с 29 по 31 октября в МВЦ «Казань Экспо».