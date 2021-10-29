В Татарстане обустроено более 200 кормушек для лосей, кабанов и косуль

Новые кормушки для диких животных появились в охотничьих угодьях Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В обустройстве кормушек приняли участие более 700 человек. В их числе общественники, сотрудники организаций, школьники и студенты. В ходе экоакции на территории республики обустроено 226 солонцов для лосей, кабанов, косуль и зайцев, 20 подкормочных площадок для кабанов, а также 23 кормушки и 17 галечников для птиц», — рассказали в комитете.

При этом для создания галечников и порхалищ потрачено 510 килограммов гальки и более тонны песка. В качестве минеральной подкормки диких животных использовано 30 килограммов золы.

В кормушки выложено более 40 тонн зерна, две тонны соли, 20 килограммов комбикорма, 55 килограммов кукурузы, 50 килограммов силоса и свыше 250 веников.