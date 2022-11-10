В Татарстане обучающиеся на дому школьники с ОВЗ смогут получать бесплатное питание

Изменения в республиканском законе об образовании позволят обеспечить бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«У нас давно стоял вопрос, как обеспечить „надомников” питанием. Но в действующем законе это конкретно не указано, есть только указание на государственные учреждения, где дети проживают. Поэтому поправка позволит нам обеспечить всех детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе находящихся на дому, бесплатным питанием», — заявила спикер.

Асадуллина представила законопроект, которым вносятся изменения в закон Татарстана «Об образовании». Он направлен на приведение документа в соответствие с федеральным законодательством. Проектом закона уточняется категория обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Речь идет об учащихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях.

«Данное уточнение коррелирует с порядком обеспечения питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях», — отметила замминистра образования и науки.

При этом, по ее словам, федеральным законодательством единого подхода к порядку обеспечения питанием этой категории школьников не предусмотрено. То есть это может быть сухой паек, денежная компенсация или сочетание этих способов организации питания. «Это обеспечит возможность учета специфики республики и возможностей бюджета Татарстана при разработке и принятии порядка», — уточнила спикер.

Она добавила, что государственные образовательные организации для детей с ОВЗ являются подведомственными Минобрнауки Татарстана, поэтому разработать порядок обеспечения питанием предложено министерству. «В некоторых муниципальных образовательных организациях на дому также обучаются дети, имеющие статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи органы местного самоуправления также устанавливают муниципальный порядок», — заметила Асадуллина.

Депутаты комитета одобрили законопроект, теперь он будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.