В Татарстане обучающиеся на дому школьники с ОВЗ получат бесплатное двухразовое питание

В Татарстане бесплатным двухразовым питанием будут обеспечены школьники с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об образовании», приняли депутаты на 37-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Законопроектом уточняется категория учащихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием указанием „обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность”», — сказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Глава Минобрнауки уточнил, что бесплатное питание включает в себя горячее блюдо и напиток. Он также добавил, что необходимо будет разработать и утвердить отдельный порядок обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому.

Кроме того, законопроектом устанавливается гарантия на получение повторно бесплатного среднего профессионального или высшего образования для татарстанцев, ставших инвалидами и потерявших возможность работать по ранее полученной специальности.