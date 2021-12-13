В Татарстане обсудят повышение привлекательности рабочих профессий для молодежи

В Татарстане в ближайшее время обсудят повышение привлекательности рабочих профессий для молодежи. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Повышение престижности рабочих профессий — это один из тех вопросов, которые в ближайшее время обсудят на самом высшем уровне в Татарстане. В обсуждении поучаствуют Президент республики Рустам Минниханов и Совет безопасности. Экономический потенциал нашего региона очень зависит от молодых специалистов», — отметил министр.

По его словам, предприятия в этом вопросе вынуждены конкурировать не друг с другом, а с объектами торговли. Поэтому вопрос кадрового потенциала на предприятиях — один из самых насущных вопросов в этой отрасли.