В Татарстане обсудят поддержку работодателей, обеспечивающих занятость заключенных

Перспективы обеспечения занятостью заключенных и государственную поддержку их работодателей обсудят 10 февраля 2022 года в Казанском Доме предпринимателя, где состоится круглый стол, сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

В Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» были внесены пункты, закрепляющие понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». В Перечень социальных предприятий, в том числе включены субъекты МСП, обеспечивающие занятость лиц, осужденных к лишению свободы.

По итогам 2021 года в Татарстане статус «социальное предприятие» получили 117 субъектов МСП и для них предусмотрена дополнительная финансовая поддержка, в том числе: гранты до 500 тыс. рублей и микрозайм «Социальный предприниматель» до 5 млн рублей.

Участники круглого стола обсудят меры государственной поддержки социальных предприятий, в том числе при трудоустройстве осужденных к лишению свободы.

Организатором мероприятия выступит подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан Фонд поддержки предпринимательства. Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и будет направлено на развития социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса, работающих с лицами, осужденными к лишению свободы.