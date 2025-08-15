В Татарстане обсудят новейшие практики по обращению с ТКО

Седьмая научно-практическая конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика» пройдет в Татарстане с 21 по 22 августа. Об этом сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Седьмая научно-практическая конференция идет в ногу с реформой в сфере обращения с ТКО», – подчеркнула Хабибуллина.

По ее словам, с каждым годом актуальность обсуждаемых проблем и география регионов России и зарубежных стран растет. К примеру, в этом году ожидается четыре страны помимо России: Белоруссия, Китай, Азербайджан и Узбекистан.

«Идет именно обмен опытом – как у кого все выстроено, что можно применить у нас или что мы можем предложить», – заявила она.

Первый день будет проходить в Альметьевске, в Высшей школе нефти, где эксперты оценят опыт Татарстана в переработке тех или иных твердых коммунальных отходов. Второй день пройдет уже в Казани и будет больше ориентирован на практическую составляющую.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Хабибуллина рассказала, что благодаря конференции в Татарстане существенно вырос охват населенных пунктов, где вывозят ТКО, а также собираемость платежей за оплату этой услуги.

Кроме того, в республике начали применять максимально эффективные практики по транспортировке отходов и начали делать первые шаги по раздельному сбору мусора, ориентируясь на регионы-лидеры в России.