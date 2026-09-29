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Общество 29 сентября 2026 16:54

В Татарстане обсудят ключевые проблемы и пути развития халяль-индустрии

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Круглый стол по вопросам развития халяль-индустрии пройдет 1 октября в Тукаевском районе Татарстана. В мероприятии примут участие заместитель Премьер-министра республики Василь Шайхразиев и председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников, сообщает пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль».

Участники обсудят развитие халяль-индустрии и опыт предприятий Татарстана, а также проблемы и практические сложности, с которыми сталкиваются представители отрасли. Отдельно планируется рассмотреть возможные пути решения выявленных вопросов.

К участию приглашают руководителей и специалистов предприятий, производящих и реализующих продукцию и услуги халяль. В их числе представители пищевой промышленности, общественного питания, торговли, здравоохранения, туризма, производства косметической продукции, товаров личной гигиены и др.

Круглый стол пройдет в селе Старый Дрюш Тукаевского района на базе детского оздоровительного лагеря «Балкыш». Начало в 10:30. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

#ПроХаляль #тукаевский район РТ #круглый стол #халяль-индустрия
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