В Татарстане обсудят ключевые проблемы и пути развития халяль-индустрии

Круглый стол по вопросам развития халяль-индустрии пройдет 1 октября в Тукаевском районе Татарстана. В мероприятии примут участие заместитель Премьер-министра республики Василь Шайхразиев и председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников, сообщает пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль».

Участники обсудят развитие халяль-индустрии и опыт предприятий Татарстана, а также проблемы и практические сложности, с которыми сталкиваются представители отрасли. Отдельно планируется рассмотреть возможные пути решения выявленных вопросов.

К участию приглашают руководителей и специалистов предприятий, производящих и реализующих продукцию и услуги халяль. В их числе представители пищевой промышленности, общественного питания, торговли, здравоохранения, туризма, производства косметической продукции, товаров личной гигиены и др.

Круглый стол пройдет в селе Старый Дрюш Тукаевского района на базе детского оздоровительного лагеря «Балкыш». Начало в 10:30. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.