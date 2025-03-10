В Татарстане обсудили внедрение системы удаленного участия в судебных процессах

На совещании с участием старших мировых судей в Министерстве юстиции Татарстана рассмотрели детали проекта, позволяющего участвовать в судебных заседаниях дистанционно. Республика стала пилотным регионом для тестирования этой технологии.

Рустам Минниханов подчеркнул стратегическую значимость инициативы, поручив Минюсту совместно с судейским сообществом обеспечить ее реализацию.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что ключевое внимание уделяется судам Авиастроительного, Вахитовского, Альметьевского, Набережночелнинского и Нижнекамского районов. Именно здесь пройдет тестирование системы.

«Для этого закуплено пять комплектов оборудования, включающих телевизоры, напольные кронштейны, веб-камеры и штативы. Пока планируется установить по одному комплекту в каждом районе», – пояснил Загидуллин.

Нововведение даст возможность гражданам подключаться к процессам через мобильные устройства или компьютеры с веб-камерой и микрофоном. По словам министра, подобная практика пока не имеет аналогов на федеральном уровне, а Татарстан стал первым регионом, внедряющим ее в работу.

Однако остается вопрос идентификации участников: судьям сложно достоверно установить личность человека за экраном. Для решения проблемы планируется внедрить систему аутентификации с использованием биометрических данных, что гарантирует безопасность и прозрачность процессов. «Это обеспечит надежную верификацию участников», – заключил Загидуллин.

Проект направлен на повышение доступности правосудия с сохранением при этом требований к законности и защите персональных данных.