В Татарстане обсудили разработку образовательных программ для органов власти

Центр управления регионом РТ планирует представить целый ряд образовательных программ для органов власти и представителей муниципальных районов, сообщает пресс-служба проектного офиса. Этапы создания новых образовательных блоков обсудили сегодня заместитель гендиректора АНО «Диалог» Владимир Табак, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин совместно с сотрудниками Аппарата Президента Республики Татарстан и ЦУР РТ.

«Для усовершенствования образовательных процессов сильным регионам надлежит стать центрами компетенций федеральных округов», – пояснил заместитель гендиректора АНО «Диалог» Владимир Табак.

По его словам, следует разработать образовательную линейку на площадке ЦУР РТ. При этом главное, чтобы образовательный процесс был целостным и непрерывным. Допустим, в понедельник на обучение прибыли главы информационных управлений регионов, а уже во вторник — пресс-секретари муниципалитетов. Именно такой формат обучения, по мнению Табака, даст возможность наибольшему числу людей улучшить свои навыки и знания.

Проектный офис татарстанского Центра управления регионом, который возглавляет Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, начал свою работу в Казани осенью 2020 года. Первоочередная задача подразделения — повышение эффективности взаимодействия между гражданами и органами власти. Эксперты ЦУР отвечают за совершенствование личностных навыков государственных и муниципальных служащих Татарстана в области интернет-коммуникаций. Помимо прочего, организация контролирует работу проектов «Инцидент Менеджмент» и «Народный контроль».