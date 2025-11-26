news_header_top
Общество 26 ноября 2025 21:49

В Татарстане обсудили помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Сегодня прошло заседание Экспертного совета, посвященное теме комплексной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Было рассмотрены текущие практики и проблемы поддержки семей с детьми, а также обозначены направления совершенствования межведомственного взаимодействия. Так, в течение 2025 года совместно с профильными ведомствами была проанализирована работа по оказанию помощи семьям в социально опасном положении, а также особое внимание было уделено взаимодействию с социальными приютами.

В рамках этой работы были проведены инспекции в пять приютов республики. По результатам проверки выявлено, что учреждения обеспечены всеми необходимыми условиями, однако были обнаружены отдельные недоработки, которые в настоящий момент устранены.

#Уполномоченный по правам человека в РТ #Уполномоченный по правам человека #неблагополучные семьи
