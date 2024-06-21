В Татарстане обсудили меры господдержки и развитие промышленности

В Лаишевском районе Татарстана состоялось заседание рабочей группы Минпромторга РТ. Участники встречи обсудили реализацию мер господдержки в 2024 году, взаимодействие с Фондом развития промышленности России и работу над нацпроектом «Производительность труда».

Также участники осмотрели предприятие ООО «Айсиэл Электроникс» и заслушали доклад, посвященный деятельности Регионального фонда развития промышленности РТ.

Возглавляет группу депутат Госдумы Альфия Когогина. Она отметила большую заслугу татарстанских промышленников: они генерируют идеи, формируют проекты, которые помогают привлечь в республику дополнительное финансирование.

«Наша задача — помочь им реализовать эти проекты, помочь оформить документы, подсказать и проинформировать, какие новые программы сформированы в бюджете Российской Федерации, чтобы они могли ими воспользоваться», — заявила она.

По словам Когогиной, в рамках заседания были подведены пятилетние итоги работы госпрограмм и национальных проектов, которые охватили каждый город и каждое село региона. Кроме того, обсуждались новые национальные проекты, в частности меры, которые нужно принять для формирования совместно с Правительством новой программы развития.

В Татарстане выстроен системный и качественный диалог с реальным сектором экономики, Правительством республики и федеральным уровнем власти.

По данным депутата, в 2019 году по федеральной программе в республику было привлечено 23 млрд рублей, а в 2023 году — 73 млрд. За пять месяцев 2024-го, для сравнения, татарстанские предприятия получили субсидии почти на 40 млрд рублей на развитие своих производств.

Вторая часть работы группы заключается в привлечении максимального количества «дешевых длинных» денег из Фонда развития промышленности, который финансируется из бюджета России, на развитие предприятий. За 2023 год 15 предприятий РТ получили «длинные кредиты» под 1,3% годовых на общую сумму 12 млрд рублей. Шесть лет назад эти суммы не достигали и 1 млрд рублей.

Участие в заседании приняли первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов, директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, гендиректор ICL Евгений Степанов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.