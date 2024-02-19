В Татарстане обсудили, каких форматов спортивных событий не хватает республике

В Казани рамках программы «Городские модераторы» провели дискуссию на тему: «Какие новые форматы спортивных событий нужны Татарстану».

На встрече эксперты отметили, что благодаря национальным проектам за последние пять лет в РТ количество людей, занимающихся спортом, выросло на 15%. Теперь в Татарстане около 62,2% населения – спортивные люди. К 2030 году Минздрав РТ планирует увеличить этот показатель до 75%. Достигнуть данной цели поможет постоянное развитие спортивной инфраструктуры в республике: на организацию события и другие направления в этом году уже потратили около 3 млрд рублей.

«Несколько десятков лет назад картина была совсем другой другой. Сейчас есть такой инструмент, как национальные проекты. Перед нами поставлена амбициозная задача к 2030 году повысить количество людей, занимающихся спортом по всей России, до 70% населения. Наши темпы развития достаточно хорошо спланированы, и этот показатель достижим», - поделился замминистра спорта РТ Алмаз Хусаинов.

Он отметил, что в рамках национальных проектов построили площадки ГТО во всех муниципальных районах, покупается спортинвентарь для муниципальных учреждений. Также, по его словам, на данный момент прорабатывают инструмент государственного частного партнерства и уже через месяц планируют открыть в Альметьевске и Набережных Челнах манежи с участием инвесторов.

«Казалось бы, сейчас оказывается внешнее огромное давление на Россию, происходит изоляция. Но на самом деле благодаря личным качествам и особому отношению Владимира Путина спорт — это одна из важнейших сфер государственной политики. Благодаря проекту «Спорт — норма жизни» открываются новые бассейны, строятся площадки, ремонтируются спортивные залы в сельских школах. Причем занимаются спортом не только топовые команды, как «УНИКС» или «Ак Барс», но и все население массово. Это люди с разным состоянием здоровья и в том числе дети, которые имеют определенные нарушения, инвалиды… Сегодня спорт — это наша жизнь. К системе спорта подключаются и новые регионы России», - говорит член Общественной палаты Республики Татарстан, советник председателя общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ РТ», заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

По ее мнению, в Казани не хватает X Games. При этом формат спортивных соревнований очень модный, нужный и интересный, подчеркивает Павлова.

«Он не следует за политической повесткой, не подчиняется МОК и ВАДА: люди выбирают лучших спортсменов со всего мира, они соревнуются вне зависимости от расы и флагов стран — и это здорово», - говорит она.

Позже о своих впечатлениях рассказал и замгендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич.

«Я приехал в республику Татарстан 15 лет назад и своими глазами увидел сильную трансформацию. Она произошла в том числе через проведения мероприятий, привлечения инвестиций, которые помогли развить инфраструктуру и создавать условия для занятием спортом. Каждое утро с 6:00 во Дворце водных видов спорта у нас в Казани плавают и дети, и 60–70-летние взрослые. Население активно пользуется этой инфраструктурой», - рассказывает спикер.

Он добавил, что в Афинах, где прошла Олимпиада 2004 года, спортивными объектами не пользуются. В Казани обратная ситуаиця: инфраструктура задействована с утра до вечера. Она работает для всех, и задействуются для проведения мероприятий.

«То, как они созданы, позволяет проводить внутри соревнования по разным видам спорта: на «Экспо» мы проводим «Игры будущего», в Академии тенниса проводили Чемпионат мира по фехтованию, а на стадионе «Ак Барс Арене» был чемпионат мира по водным видам спорта — между прочим, до сих пор 12 мировых рекордов зафиксированы на футбольной арене. И когда ФИФА были с визитом в Казани и осматривали поле, они сказали: «Если вы здесь плавание проводится, по футболу вообще вопросов не будет», — так и случилось», - сказал Тепавчевич.

Гости события отметили, что к настоящему времени в Татарстане ощущается нехватка спортивных мероприятий образовательного формата. Из поля внимания выпадают люди «среднего возраста» 40-45 лет. Между тем именно в этом возрасте проявляются основные проблемы со здоровьем, и образовательный формат помог бы таким людям повысить качество жизни, продлить работоспособность и позволить как можно дольше заниматься любимым делом.