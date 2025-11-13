news_header_top
Общество 13 ноября 2025 13:27

В Татарстане обсудили использование передовых технологий в АПК

В Татарстане прошел семинар, в ходе которого специалисты из РТ и Самарской области обсудили, как развитие цифровой экономики и распространение передовых технологий открывает большие возможности в АПК. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РТ.

Мероприятие продемонстрировало необходимость интеграции передовых технологий в сельское хозяйство для достижения высоких результатов и снижения производственных рисков. Особенно всех заинтересовала тема БПЛА. Сегодня используются для аэрофотосъемки полей, выявления проблемных зон, оценки состояния культур, внесения удобрений и защиты растений.

Помимо дронов обсуждались такие темы, как применение систем точного земледелия и мониторинга транспорта, цифровая картография полей и другие. Использование подобных инструментов и создает условия для перехода к новому уровню развития агропромышленного комплекса РФ и РТ.

