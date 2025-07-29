В Татарстане обсудили цифровизацию АПК перед форумом Kazan Digital Week — 2025

В преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2025, который пройдет с 17 по 19 сентября в Казани, состоялся вебинар на тему «Цифровая трансформация агросектора». Онлайн-мероприятие объединило ведущих экспертов отрасли и стало площадкой для обсуждения современных подходов к цифровизации сельского хозяйства. Вебинар прошёл при участии Первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленара Гарипова, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Участники встречи обсудили ключевые направления цифрового развития агропромышленного комплекса, включая внедрение искусственного интеллекта, автоматизированных систем, цифровых решений для точного земледелия и животноводства, а также опыт работы пилотных проектов по метеомониторингу.

Ленар Гарипов отметил, что Татарстан занимает одни из лидирующих позиций в рейтинге цифровизации агропромышленного комплекса, подготовленном Минсельхозом России. Он привёл конкретные примеры успешной цифровой трансформации предприятий региона.

«В одном из них была внедрена система интеллектуального контроля процесса доения, которая обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и автоматическое выявление нарушений технологического регламента. Система мгновенно оповещает оператора и руководство о любых отклонениях. Ожидаемая эффективность внедрения системы заключается в улучшении здоровья животных на 50%, благодаря раннему выявлению и своевременному лечению мастита у коров», — подчеркнул Гарипов.

В другом примере он рассказал о применении визуальной идентификации для анализа состояния животных:

«Она позволяет автоматически выявлять хромоту на ранних стадиях и оценивать упитанность скота, обеспечивая непрерывный мониторинг стада. Фиксируются даже незначительные изменения в походке и внешнем виде животных, которые остаются незамеченными человеком, что позволяет существенно сократить затраты на лечение и уменьшение выбраковки животных», — добавил замминистра.

Особое внимание было уделено развитию метеоинфраструктуры. Татарстан реализует масштабный проект по созданию самой крупной в стране сети метеостанций — их число составит 102. Первый этап разработки специализированного ПО уже завершён, агрономы получили доступ к точным и оперативным метеоданным.

«Это повышает точность прогнозов и минимизирует риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями», — отметил Гарипов.

Опыт Татарстана в цифровой модернизации АПК подтверждает, что интеграция передовых технологий способствует росту эффективности и устойчивости сельского хозяйства. Темы цифровой трансформации агросектора будут продолжены на площадке Kazan Digital Week – 2025, которая пройдет в выставочном центре «Казань Экспо».