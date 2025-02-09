В Татарстане обследуют около 400 геодезических пунктов в этом году

В Татарстане в текущем году обследуют около 400 геодезических объектов. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ Ильсура Каримова, обследование начнется весной, со сходом снежного покрова. Наибольшее количество пунктов геодезических сетей (ГГС) планируется проверить в Казани и близлежащих районах.

В Росреестре по РТ напомнили, что владельцы земельных участков, на которых расположены пункты ГГС, обязаны их сохранять, обеспечивать к ним доступ, а в случае их повреждения или уничтожения сообщать об этом в филиал ППК «Роскадастр».

«При выявлении нарушений требований действующего законодательства, при проведении строительных, земляных или иных работ, а также при наличии признаков повреждения пунктов ГГС, в адрес правообладателей земельных участков, на которых находятся эти пункты, направляются предостережения. По итогам прошлого года, например, Росреестром Татарстана было направлено два таких предостережения в связи с повреждением внешнего оформления пунктов. Если же пункт ГГС уничтожен, мы вправе потребовать через суд его восстановление, что, безусловно, финансово затратно», – сообщил Каримов.

Всего на территории Татарстана насчитывается более 3 тысяч пунктов геодезических сетей, которые относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства и являются основой выполнения геодезических и картографических работ и используются для решения задач в области экономики, науки и обороны.

