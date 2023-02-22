В Татарстане общий ущерб от IT-преступлений достиг почти 3 млрд рублей

В Татарстане за прошлый год суммарный ущерб от IT-преступлений составил около 3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов на 41-м заседании Госсовета РТ.

«Проблема IT-преступлений остается весьма актуальной. Их доля в общем массиве регистрируемых преступных деяний высока. В масштабах страны мы одни из лидеров по их количеству. Люди продолжают вестись на уловки мошенников», — заявил докладчик.

Самый распространенный способ мошенничества — обман от имени сотрудников службы безопасности банков, которые сообщают о нелегальном доступе к счету или оформлении кредита. Это каждый пятый случай, уточнил Соколов.

«Значительное количество преступлений совершается при заказах товара в интернете и на сайтах бесплатных объявлений», — констатировал он.

Кроме того, по словам начальника полиции, наблюдается рост преступлений, совершаемых под предлогом предоставления различных услуг, например, оформления поездки через приложение «Бла-бла-кар».

«Мошенники чаще стали возвращаться к старым, вроде бы уже забытым, способам. Отмечается рост звонков под предлогом „родственник попал в беду или совершил ДТП“. Общий ущерб от таких видов составил около 80 млн рублей», — рассказал замминистра внутренних дел.

При этом Соколов заметил, что почти на четверть увеличилось число расследованных «дистанционных» краж и мошенничеств, в полтора раза больше задержано преступников.