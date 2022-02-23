В Татарстане общее число смертей из-за коронавируса превысило 1,7 тыс. случаев

В Татарстане за последние сутки из-за последствий коронавируса скончались четыре человека. Общее число смертей с начала пандемии составило 1 703 случая, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Так, жертвами инфекции стали еще один мужчина 1958 года рождения и три женщины 1934, 1939, 1982 годов рождения.

В целом с 16 февраля в республике снижается число регистрируемых ковид-случаев. За последние сутки в республике выявили 2 729 заболевших коронавирусом.