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Ру Тат
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Здоровье
23 февраля 2022  12:31

В Татарстане общее число смертей из-за коронавируса превысило 1,7 тыс. случаев

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В Татарстане за последние сутки из-за последствий коронавируса скончались четыре человека. Общее число смертей с начала пандемии составило 1 703 случая, передает пресс-служба Минздрава РТ. 

Так, жертвами инфекции стали еще один мужчина 1958 года рождения и три женщины 1934, 1939, 1982 годов рождения.

В целом с 16 февраля в республике снижается число регистрируемых ковид-случаев. За последние сутки в республике выявили 2 729 заболевших коронавирусом.

#коронавирус
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