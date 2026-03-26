В Татарстане оборудуют 61 площадку для убоя жертвенных животных в Курбан-байрам

В этом году в Татарстане оборудуют 61 площадку для убоя жертвенных животных, в том числе 18 – в Казани. Об этом сообщил сегодня журналистам в ДУМ РТ заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«В прошлом году в республике работала 51 площадка, из них 17 – в Казани. Места для содержания жертвенных животных и площадки для убоя необходимо подготовить заранее», – сказал он.

Площадки для убоя должны иметь твердое покрытие, быть оборудованы контейнерами для сбора биологических отходов и емкостями для сбора крови и органических отходов. Все биоотходы после праздника централизованно отправят на переработку.

В дни праздника на всех площадках будут дежурить ветеринарно-санитарные эксперты. Они проведут экспертизу мяса для желающих передать его в социальные учреждения и оформят необходимые сопроводительные документы. Прием мяса без ветеринарных справок и свидетельств запрещен.

Курбан-байрам является неотъемлемой частью культуры Татарстана, добавил главный мухтасиб Казани Рустем хазрат Валиуллин.

«Подготовку к Курбан-байраму мы начинаем после месяца Рамадана, чтобы и канонические, и этические нормы были полностью соблюдены. Мы должны провести этот праздник на высоком уровне», – заявил он.

Согласно религиозным канонам, мясо жертвенного животного нужно поделить на три части. Одну треть мусульманин оставляет себе, из другой готовят угощение для родственников, друзей и соседей, а третью часть нужно раздать нуждающимся.

«Этот праздник представляет собой наше духовное и нравственное возвышение через раздачу жертвенного мяса нуждающемуся населению республики», – подчеркнул Валиуллин.