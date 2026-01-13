news_header_top
Экономика 13 января 2026 20:18

В Татарстане оборот розничной торговли составил 1,6 трлн рублей за 11 месяцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оборот розничной торговли в Татарстане за январь – ноябрь 2025 года составил почти 1,62 трлн рублей (+2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Соответствующие данные приведены в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном Татарстанстатом.

Жители республики потратили на непродовольственные товары 893 млрд рублей (+3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия, – 721 млрд рублей (+1,3%).

Оборот рынка общественного питания Татарстана за январь – ноябрь 2025 года составил почти 88 млрд рублей (+7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

#розничная торговля #сфера общепита
