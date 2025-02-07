В Татарстане обновят железнодорожные пути на участке Бирюли – Куркачи

На Горьковской железной дороге в этом году капитально отремонтируют участок Бирюли – Куркачи, расположенный в Татарстане, сообщает пресс-служба казанского региона ГЖД.

«Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов», – говорится в сообщении.

Всего на ГЖД в этом году капитально отремонтируют около 280 км железнодорожного полотна, заменят 127 стрелочных переводов. Кроме того, рабочие уложат бесстыковые пути.

В прошлом году на Горьковской магистрали уложили около 174 км бесстыкового, или «бархатного» пути, заменили 112 стрелочных переводов. Масштабные работы проведены в Нижегородской, Владимирской и Кировской областях, Татарстане и Удмуртии.