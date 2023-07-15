В Татарстане обновят участок дороги Кудашево – Кама-Исмагилово протяженностью 2,6 км

В Альметьевском районе Татарстана отремонтируют участок дороги Кудашево – Кама-Исмагилово протяженностью 2,6 км. Работа проводится на отрезке 0,7 – 3,3 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте предусмотрены укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной мелкозернистой смеси, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 15,6 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Дорожники уже выполнили земляные работы, устройство верхнего слоя покрытия и укрепили обочины щебнем на площади 5,2 тыс. кв. метров. Из республиканского бюджета на ремонт выделено более 51 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.