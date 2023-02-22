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В Татарстане обновят участок автодороги Цивильск - Ульяновск протяженностью 14 км
В Татарстане обновят участок автодороги А151 Цивильск – Ульяновск протяженностью 14 км. Работы по устройству защитных слоев запланированы на всем протяжении отрезка трассы, который проходит в границах республики, от 122+805 км по 136+710 км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Специалисты уложат покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения», – отметили в ведомстве.
Кроме того, дорожники выполнят досыпку обочин и нанесут разметку. К работам планируется приступить весной при наступлении устойчивых плюсовых температур.
Технология по устройству защитных слоев помогает избежать преждевременного истирания полотна, образования трещин и колейности. Асфальтобетонная смесь, применяемая для устройства защитных слоев, состоит из наиболее прочных, износостойких, слабо шлифующихся и морозостойких материалов.
Всего в этом году в Татарстане защитные и слои износа уложат на 40,5 км федеральных автодорог.
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