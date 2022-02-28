В Татарстане обновят пять участков дороги Казань — Оренбург общей протяженностью 20 км

В Татарстане обновят пять участков федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург общей протяженностью 20 километров. Работы по устройству защитных слоев проведут в четырех районах республики, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Работы запланированы в Лаишевском районе на 13+700 20+230 км, в Чистопольском районе на 141 – 146 км и 152 – 154 км, в Альметьевском районе на 240 – 249 км и 271 – 289 км, а также в Бугульминском районе», — отметили в пресс-службе.

Специалисты уложат дорожное покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Кроме того, на участках проведут досыпку обочин и нанесут горизонтальную дорожную разметку.

Всего в этом году защитные слои устроят почти на 70 километрах федеральных автодорог в Татарстане. В прошлом году общий объем таких работ на трассах республики составил 63 километра.