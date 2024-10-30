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В Татарстане обновят еще более 20 км инженерных сетей за 818,7 млн рублей
Фонд развития территорий одобрил заявку Татарстана на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры.
Средства Фонда, как сообщается на их сайте, направят на модернизацию сетей теплоснабжения и водоснабжения общей протяженностью 20,3 км в Казани, а также Агрызском, Камско-Устьинском и Сармановском муниципальных районах. На эти цели ФРТ выделит 335 млн рублей финподдержки. При этом общая стоимость работ по одобренной заявке составляет 818,7 млн рублей.
Отметим, в целом по этой программе в республике планируют модернизировать 124,7 км инженерных сетей. В результате качество коммунальных услуг улучшится для более чем 1 млн человек. На сегодняшний день в регионе уже обновили 70,8 км сетей, что повысило качество жизни 85,8 тыс. человек.
Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры выступает Фонд развития территорий. По ней регионы получают субсидии на обновление и строительство инженерных сетей и объектов коммунальной сферы. На сегодняшний день ФРТ одобрил заявки 63 регионов.
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