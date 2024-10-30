В Татарстане обновят еще более 20 км инженерных сетей за 818,7 млн рублей

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Фонд развития территорий одобрил заявку Татарстана на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Средства Фонда, как сообщается на их сайте, направят на модернизацию сетей теплоснабжения и водоснабжения общей протяженностью 20,3 км в Казани, а также Агрызском, Камско-Устьинском и Сармановском муниципальных районах. На эти цели ФРТ выделит 335 млн рублей финподдержки. При этом общая стоимость работ по одобренной заявке составляет 818,7 млн рублей.

Отметим, в целом по этой программе в республике планируют модернизировать 124,7 км инженерных сетей. В результате качество коммунальных услуг улучшится для более чем 1 млн человек. На сегодняшний день в регионе уже обновили 70,8 км сетей, что повысило качество жизни 85,8 тыс. человек.

Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры выступает Фонд развития территорий. По ней регионы получают субсидии на обновление и строительство инженерных сетей и объектов коммунальной сферы. На сегодняшний день ФРТ одобрил заявки 63 регионов.