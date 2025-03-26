В Татарстане обновят 49 центров занятости по проекту «Кадры»

В 2025 году Татарстан реализует масштабную модернизацию органов службы занятости в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». На территории каждого муниципального образования создаются новые кадровые центры, где соискатели и работодатели получают комплексные услуги с применением современных технологий и инновационных методик.

Цель проекта – адаптация службы занятости к динамично меняющимся требованиям рынка труда. В числе задач – прогнозирование потребности в рабочей силе, организация переобучения, профессионального обучения и разработка карьерных траекторий для специалистов. Общий объем выделенной субсидии составляет 833,6 млн рублей, из которых 658,6 млн предоставлены из федерального бюджета, а 175,0 млн – из бюджета Республики Татарстан.

В 49 центрах занятости Татарстана общей площадью 11 205,16 кв.м. будут проведены ремонтные работы, приведение центров к единому стилю, а также оснащение современной мебелью и оборудованием для повышения эффективности работы. Аукционные процедуры уже начаты, заявки поданы, а поставщик определен. Планируется заключить государственный контракт на строительно-монтажные работы в конце марта 2025 года.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова отмечает, что модернизация центров занятости – не новое направление, ведь подобные работы ведутся с 2019 года. Уже модернизированы центры в Набережных Челнах, Альметьевске, Кукмурском муниципальном образовании и Казани. Сегодня нормативно-правовая база, в том числе 565-ФЗ «О занятости населения», позволила перейти от заявительного порядка получения услуг к проактивной поддержке граждан.

Новая система предусматривает, что соискатели, приходя в центр с заявлением «Я ищу работу», получают пакет услуг – от карьерного консультирования до профессиональной переориентации и обучения. Для работодателей предусмотрен кадровый консультант, способный анализировать конкурентоспособность вакансии и помогать в использовании федеральных и региональных мер поддержки.

Кроме того, модернизация предполагает активное внедрение цифровых сервисов и создание специализированных клубов при центрах занятости – женских, молодежных и клубов для бывших участников СВО. Обеспечивается комфорт граждан: в центрах будут оборудованы детские уголки, а персонал получит унифицированную форму. Все выпускаемые материалы также будут брендированы.

Служба занятости уже предлагает 33 сервиса для граждан и 27 для работодателей, включая информационные услуги по защите прав работников, мониторинг выпуска учебных заведений, видеопрезентации работодателей и помощь в создании личного кабинета на портале «Работа России». Модернизация ориентирована на сокращение времени поиска работы с текущих трех месяцев до двух.

Реализация проекта направлена на создание клиентоориентированной системы, которая обеспечит эффективное взаимодействие между соискателями и работодателями, а также поможет гражданам быстрее адаптироваться к изменениям на рынке труда.