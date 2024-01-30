В Татарстане обновлено около 3 тыс. сельхозмашин почти на 13 млрд рублей

В Татарстане за прошлый год обновлено 2,9 тыс. сельхозмашин на сумму 12,9 млрд рублей. В том числе по льготным программам приобретено 837 единиц на 4,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«Для восстановления всего комплекса сельхозтехники требуется 5,6 млрд рублей, из этой суммы приобретено запасных частей на 2,5 млрд рублей. Готовность парка — 69%», — сказал докладчик.

Зяббаров подчеркнул, что подготовка техники к предстоящим полевым работам остается ключевой задачей. По его словам, в прошлом году весь комплекс был подготовлен в сжатые сроки, что позволило своевременно провести сезонные полевые работы. «В текущем году прошу завершить ремонт техники до 1 апреля», — подчеркнул министр.